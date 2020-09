Vaticaan wil laatste sacramenten weigeren bij euthanasie

Patiënten die ervoor hebben gekozen om te sterven via euthanasie of geassisteerde zelfdoding mogen geen laatste sacramenten meer krijgen. Dat schreef de Congregatie voor de Geloofsleer, de hoeder van de katholieke leer, dinsdag in een nieuwe brief “Samaritanus Bonus” aan gelovigen. De nieuwe richtlijnen werden persoonlijk goedgekeurd door paus Franciscus.

In de brief wordt euthanasie beschreven als een “misdaad tegen het menselijk leven”, en geassisteerde zelfdoding als een “ernstige zonde”. Wie “een ernstig immorele daad heeft begaan en in deze beslissing blijft volharden” mag volgens het Vaticaan de laatste sacramenten niet ontvangen, klinkt het in de richtlijnen.

Smeekbeden om te sterven van ernstig zieke mensen moeten volgens het Vaticaan niet worden opgevat als een echt verlangen naar euthanasie. “In feite gaat het bijna altijd om een wanhopige roep om hulp en liefde”, klinkt het. Wel mogen katholieken afzien van een behandeling “die slechts een zwakke of pijnlijke verlenging van het leven” betekent.

Een priester mag toch nog de laatste sacramenten geven als die ervan overtuigd is dat de stervende patiënt van gedachten is veranderd of wanneer de patiënt bewusteloos was. Daarnaast moeten gezondheidspersoneelsleden het recht hebben om beroep te doen op gewetensbezwaren, verluidde het.