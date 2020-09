Acht dagen cel voor priester die niet voorkwam dat vriend uit het leven stapte

Brugge - Een Brugse priester is door het hof van beroep veroordeeld tot acht dagen cel met uitstel voor schuldig verzuim bij een zelfdoding. Een van zijn vrienden kondigde telefonisch aan uit het leven te willen stappen, maar de priester verwittigde de hulpdiensten niet.

Op 1 oktober 2015 werd de priester opgebeld door een 54-jarige kennis uit Gistel, die al langer met depressies kampte. Nadat zijn relatie was stukgelopen, belde hij zijn goede vriend tot driemaal toe en stuurde hij vier sms-berichten.

In de nacht die daarop volgde, verstikte de man zichzelf in zijn wagen. Volgens de ex-vrouw had de priester alarm moeten slaan na de telefoontjes en moest de priester vervolgd worden voor schuldig verzuim.

De rechtbank in Brugge volgde dat standpunt en oordeelde dat de priester zich niet kon verschuilen achter zijn biechtgeheim en veroordeelde de man tot een maand cel met uitstel.

In beroep vroeg de procureur-generaal de vrijspraak, maar het hof oordeelde opnieuw dat de man schuldig is aan schuldig verzuim. Zo vertelde hij de weduwe dat hij zijn vriend niet had kunnen overhalen het niet te doen. Ook aan de media verklaarde hij dat hij er alles aan gedaan had, zodat zijn vriend geen overhaaste beslissingen te nemen. Op die manie oordeelt het hof dat de priester wel degelijk wist dat de man uit het leven ging stappen en verzuimde de hulpdiensten te bellen.

Bovendien kan de priester zich ook niet verschuilen achter zijn biechtgeheim, omdat hij de intentie openbaarde aan de weduwe en de media. Wel oordeelde het hof dat de man zijn goede vriend gesteund heeft in zijn laatste uren en beperkte de straf tot het minimum. Hij kreeg acht dagen cel met uitstel.