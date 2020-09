Zware explosie in zuiden van Libanon

In het zuiden van Libanon heeft zich dinsdag een zware explosie voorgedaan in een opslagplaats voor mijnen en andere overblijfselen van de Libanese oorlog van 2006, zo deelde de persdienst van Hezbollah mee. De invloedrijke sjiitische organisatie controleert het zuiden van het land.

De explosie was in het bergdorp Ain Qana te horen, zo werd in veiligheidskringen gezegd. De precieze oorzaak is nog onduidelijk. Op videobeelden waren donkere rookwolken aan de hemel te zien.

Het Libanese Rode Kruis zei dat er niet meteen berichten over mogelijke slachtoffers waren. De krant Daily Star meldde op gezag van veiligheidskringen dat er vier slachtoffers waren gevallen bij de ontploffing. Volgens inwoners werden het getroffen huis en omliggende straten afgezet.