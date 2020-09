Rector UGent: “Laat dit een laatste wake-up call zijn”

Gent - Rector Rik Van de Walle steunt de beslissing van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) om een maximumcapaciteit in te voeren in de maandagnacht overspoelde studentenbuurt Overpoort. Die wordt voorlopig niet gesloten. Vorige week sprak hij in zijn rectorale rede nog het vertrouwen uit in de studenten. “Een deel van de studenten heeft dat vertrouwen geschaad”, zegt Van de Walle dinsdag, “laat dit een laatste wake-up call zijn.”

Van de Walle reageert teleurgesteld op de beelden die maandagnacht gemaakt zijn in de Gentse Overpoort. Studenten kwamen daar massaal samen en hielden geen rekening met de geldende maatregelen. De rector smeekte in een emotionele tweet aan studenten om gelijkaardige taferelen in de toekomst te vermijden.

“Ik kan niet verhinderen dat studenten buiten de UGent regels niet naleven”, zegt Van de Walle dinsdag. “Ik heb die macht niet. We hebben daar de mensen niet voor. Ik heb daar trouwens ook de bevoegdheid niet voor. We kunnen enkel aan de studenten vragen de regels strikt na te leven.”

Als dat niet gebeurt dreigt een definitieve sluiting van de studentenbuurt. “Ik geloof niet in blind vertrouwen, zeker niet in tijden zoals deze”, zegt Van de Walle. “Vertrouwen kan pas geschonken worden als er ook een bereidheid is om verantwoordelijkheid te nemen.”

Van de Walle herhaalt die voorwaarden. “Er moeten minder studenten samenkomen. De afstandsregels moeten gerespecteerd worden. Enkel op die manier kunnen we grotere problemen vermijden”, klinkt het. “Draag alsjeblieft zorg voor jezelf en voor elkaar. Voor je vrienden, naasten, familie, ouders en grootouders. Voor om het even wie.”