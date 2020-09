Na de beelden uit de Overpoort: hoe pakken andere steden het aan? “We willen taferelen zoals in Gent absoluut vermijden”

Op maandagavond was het onverantwoord druk in dé Gentse uitgaansstraat en dat zette de burgemeester aan tot het nemen van extra maatregelen. Wie wil feesten in de Overpoort zal er voortaan op tijd moeten bij zijn want er geldt een maximumcapaciteit. Ook in andere steden zijn de burgemeesters en politiediensten voorbereid op de grote terugkeer van studenten. “We willen taferelen zoals in Gent absoluut vermijden”, klinkt het onder meer in Kortrijk.