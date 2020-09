Voedselbanken zoeken vrijwilligers nu gepensioneerden thuisblijven

De voedselbanken in ons land zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Volgens de Belgische Federatie van Voedselbanken is niet alleen de vraag om hulp gestegen, maar haken ook heel wat vaste vrijwilligers af. “Het overgrote deel van onze vrijwilligers zijn gepensioneerden, dus 65-plussers, en velen zijn bevreesd om besmet te geraken”, zegt gedelegeerd bestuurder Jef Mottar.

De voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout stuurde dinsdag een oproep uit, met de boodschap dat het coronavirus de werking en bevoorrading van de voedselbanken ernstig in het gedrang brengt. “De Antwerpse provinciale afdeling kampte sowieso al met een tekort aan vrijwilligers en dat wordt nu alleen nog groter”, stelt Mottar. “Maar ook elders zijn er soortgelijke problemen. De nood aan voedselhulp blijft intussen maar stijgen, we komen handen te kort.”

De voedselbanken zijn nu expliciet op zoek naar (relatief) jonge mensen, die dus niet tot een risicogroep behoren, om een paar (halve) dagen per week de handen uit de mouwen te steken. “Dat kan gaan om fysiek werk zoals het behandelen van paletten, maar ook op het vlak van administratie en IT is alle hulp welkom”, benadrukt Mottar. Geïnteresseerden kunnen zich richten tot hun provinciale voedselbank of bij de federatie.