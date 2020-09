EU vraagt “vrienden in Londen” om spelletjes te stoppen

In het Britse Lagerhuis vindt dinsdag een belangrijke stemming plaats over de ‘internal market bill’ die de regering van Boris Johnson vorige week heeft ingediend. Met de wet wil Johnson naar eigen zeggen de integriteit van het Verenigd Koninkrijk vrijwaren als er met de Europese Unie geen handelsakkoord zou worden bereikt, maar critici wijzen erop dat het VK het internationaal recht met de voeten dreigt te treden. De Duitse minister van Europese Zaken roept de “vrienden in Londen” intussen op te stoppen met spelletjes te spelen en op een ernstige manier te onderhandelen.

De wet bepaalt dat Britse ministers sommige bepalingen van het Noord-Ierse protocol, dat Brussel en Londen vorig jaar overeenkwamen, naast zich kunnen neerleggen. De oppositie reageerde snoeihard, maar ook vijf nog levende ex-premiers spaarden hun kritiek niet. Theresa May zei maandag nog dat de regering-Johnson het land niet beschermt, maar net “de integriteit van het VK op het spel zet”. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal de regering de stemming straks zonder kleerscheuren doorkomen omdat ze in het wetsontwerp een amendement liet opnemen dat de parlementsleden het laatste woord geeft.

De Europese Unie blijft hoe dan ook ongerust. De Duitse minister van Europese Zaken Michael Roth zei maandag dat “de zogenaamde internal market bill bijzonder zorgwekkend is omdat hij de basisprincipes van het terugtrekkingsakkood schendt”. Het Noord-Ierse protocol werd samen met dat brexit-akkoord onderhandeld. Dat heel die deal nu niet gerespecteerd wordt, is voor de Europese Unie “totaal onaanvaardbaar”. Europees Commissaris Maros Sefcovic voegde eraan toe dat het akkoord zelf niet heronderhandeld kan worden.

“Alsjeblieft, beste vrienden in Londen, hou op met spelletjes te spelen. Wij geraken in tijdnood”, zei Roth. “Wat we nodig hebben, is een goede basis om de onderhandelingen verder te zetten.” De gesprekken over een toekomstig handelsakkoord gaan volgende week verder. Om alles rond te krijgen tegen het einde van het jaar, wanneer de Britten ook de Europese eenheidsmarkt en de interne markt verlaten, zou er ten laatste tegen eind oktober een onderhandeld akkoord op tafel moeten liggen. Boris Johnson zelf legde de deadline op 15 oktober.