Heisa in Nederland rond Gers Pardoel en andere BN’ers die iedereen oproepen om coronamaatregelen te negeren

Bij onze noorderburen is ophef ontstaan nu meerdere Bekende Nederlanders oproepen hun landgenoten om de coronamaatregelen van de regering aan hun laars te lappen. Onder meer de artiesten Gers Pardoel, Jebroer en Famke Louise liggen onder vuur omdat ze zich achter de hashtag #ikdoenietmeermee geschaard hebben.

“Dit kan niet langer zo”, schreef zanger Gers Pardoel op Instagram. “Wij staan voor een goede volksgezondheid, maar de maatregelen rammelen langs alle kanten. Onze ouderen worden vergeten, onze economie staat op instorten, menselijk gedrag wordt strafbaar gesteld en hoe zit het met de toekomst van onze kinderen?”

Dat ook de hiphopartieste en vlogster Famke Louise meedoet aan de actie, is des te opmerkelijker. In het voorjaar werd de 21-jarige nog door de overheid ingezet (en betaald) voor een campagne om jongeren te wijzen op het belang van de coronaregels. “Dit is voortschrijdend inzicht”, aldus Louise. “Hoe langer we leven in coronatijd in 2020, hoe meer ik ervan overtuigd ben dat alle maatregelen en de gevolgen ervan erger zijn dan de kwaal.”

(lees verder onder de Instagram-posts)

Kritiek

De #ikdoenietmeermee-posts krijgen duizenden likes, maar toch is ook lang niet iedereen opgezet met de actie. Tal van andere BN’ers hebben al zware kritiek geuit. “Ik vind het doodeng, zeker omdat die sterren zo’n groot bereik hebben”, zei de Nederlandse zangeres Merol dinsdag op Studio Brussel. “Je hebt zo veel sterren in Nederland die opeens in complottheorieën beginnen te geloven en die ook gaan delen, zoals topmodel Doutzen Kroes en Josje van K3. Ze bieden het complot als antwoord. En dat vind ik echt zo dom...”

Ook sportjournalist Jack Van Gelder is boos. “Iedereen heeft recht op zijn eigen mening”, zo schrijft hij op Twitter. “Maar als iemand van deze actiegroep corona zou krijgen, moet er ook geen aanspraak gemaakt worden op medische hulp.”

Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening maar als iemand van deze “actiegroep” corona zou krijgen moet er ook geen aanspraak gemaakt worden op medische hulp of ,erger nog, IC zorg. https://t.co/5Seuy4bw21 — Jack van Gelder (@jackvangelder) September 22, 2020

Ook het Nederlandse zorgpersoneel en meerdere politici hebben zich al gedistantieerd van de actie. “Of het nou je favoriete zanger is, een drukke rapper of je broer, laat ze weten dat we snappen dat het ook voor hen nare tijden zijn, maar een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen”, aldus VVD’er Klaas Dijkhoff.