FAVV dringt aan op keuring van everzwijnenvlees

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dringt aan op de keuring van het everzwijnenvlees dat in de voedselketen wordt gebracht. Dat geldt ook voor wild everzwijnenvlees dat aangeboden wordt aan een zaak of consument, zo meldt het FAVV als reactie op het everzwijnenplan van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA).

De jachtsector vraagt al langer om everzwijnenvlees te mogen vermarkten, maar de beslissing daarover ligt volgens de jagers niet bij minister Demir, maar bij het FAVV. Het FAVV benadrukt dat alle vlees dat in de voedselketen wordt gebracht - dus het vlees dat wordt verkocht in restaurants, slagerijen en winkels - een keuring moet ondergaan.

“Het FAVV vindt dat de consument het recht heeft dat het everzwijnenvlees dat hij aankoopt bij de slager of op restaurant, is gecontroleerd door een officiële dierenarts en dus veilig is verklaard”, klinkt het. “Wilde dieren kunnen namelijk, net zoals gekweekte dieren, ziek worden of besmet zijn met parasieten.”

Daarnaast laat het FAVV het verkopen van wild everzwijnenvlees wel toe, maar handhaaft het een strikte regelgeving om een hoog voedselveiligheidsniveau te garanderen. “Een jager die een everzwijnkarkas aan een restaurant, detailhandel of slager wil verkopen, moet eerst naar een erkend wildbewerkingsbedrijf gaan waar het karkas wordt verwerkt en gekeurd. Op die manier is de veiligheid van de consument gegarandeerd”, gaat het verder.

Een jager heeft ook de optie om een karkas van everzwijnen rechtstreeks aan een consument te verkopen, onder voorbehoud van een analyse op trichinen. Op die manier weet de consument dat dit vlees rechtstreeks van de jager afkomstig is en niet door het FAVV is gecontroleerd.