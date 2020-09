België zal coronatest van ZenTech niet gebruiken

De Belgische Staat en ZenTech hebben een akkoord bereikt over de coronatests die werden ontwikkeld door het Luikse bedrijf. Dat heeft minister Philippe De Backer (Open VLD) dinsdag verklaard in de Kamer. De tests zullen niet worden gebruikt en de overheid voorziet dat de kosten van ZenTech zullen worden terugbetaald.

Het Luikse ZenTech had een serologische test ontwikkeld waarmee snel kan worden nagegaan of iemand antilichamen tegen het coronavirus in het bloed heeft. De Belgische Staat besliste om 3.650.000 serologische tests te bestellen.

Het bedrijf vond echter dat de overheid de contractuele voorwaarden niet naleefde en trok naar de rechter in kort geding. Die verplichtte de staat binnen de vijf dagen het contract na te komen. Zo niet moest ze per dag vertraging 10.000 euro betalen.

Minister De Backer gaf dinsdag aan dat de tests uiteindelijk niet op de markt zullen komen, omwille van een te lage gevoeligheid. Wel zal de overheid de kosten terugbetalen. Om hoeveel geld het gaat, preciseerde de minister niet. Kamerlid Laurence Hennuy (Ecolo) meent dat de aanbesteding 23 miljoen euro beloopt.

De Backer gaf nog aan dat de resultaten van de PCR-tests in 92 procent van de gevallen binnen de 48 uur worden gecommuniceerd. Verschillende Kamerleden voerden aan dat de tijd alvorens zo’n test kan worden afgenomen, te lang is.