OPROEP. Vind jij Vrouwendag nog nodig? En waarom?

Moeders met jonge kinderen zijn gemiddeld bijna dubbel zoveel bezig met de opvoeding van hun kroost als de papa. Het gemiddelde uurloon van een vrouw ligt zo’n zes procent lager dan dat van haar mannelijke collega’s. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de politiek en in hogere posities in het bedrijfsleven. Een op vijf vrouwen in ons land werd verkracht, blijkt uit een enquête van Amnesty International. Bij mannen gaat het om veertien procent.

Maakte jij zelf iets mee dat ongelijkheid tussen vrouwen en mannen aantoont? Of vind je net dat die ongelijkheid er niet meer is? Vind jij dat Vrouwendag nog nodig is, of net niet meer? En wil je daarover getuigen voor de camera?

Laat ons dan zeker iets weten via deze weg. Vergeet niet je volledige naam en telefoonnummer te vermelden, evenals een korte uitleg van je getuigenis. Wij zijn op zoek naar mensen die zich kunnen vrijmaken om bij hen thuis op 29 of 30 september hun verhaal te doen.