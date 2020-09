Drie broers onder aanhoudingsbevel voor homejackings bij bejaard koppel

De onderzoeksrechter in Brussel heeft drie broers onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat ze drie homejackings zouden gepleegd hebben bij een koppel tachtigers in Laken. De slachtoffers waren de oom en tante van het drietal. Dat meldt de krant La Capitale dinsdag. Het Brusselse parket bevestigt dat drie verdachten onder aanhoudingsbevel werden geplaatst maar doet geen uitspraken over eventuele familiebanden tussen de verdachten en de slachtoffers.