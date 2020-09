Nu de bladeren vallen, doet tuinarchitect oproep: #Laatzeliggen

Na een warme en droge zomer beginnen de bomen al te verkleuren en hier en daar hun bladeren te verliezen. In een nieuwe campagne roept tuinarchitect Louis De Jaeger iedereen op om die gevallen bladeren zo veel mogelijk te laten liggen. “De natuurlijke cyclus opnieuw herstellen.”

“Red je tuin en de planeet, laat de blaadjes liggen.” Met die campagne wil tuinarchitect Louis De Jaeger iedereen oproepen om niet massaal de bladeren in de tuin bijeen te harken. “Bomen halen voedingsstoffen uit de bodem, halen CO2 uit de lucht en droppen die in onze tuin. We krijgen gratis mest en humus. Als we in de herfst de blaadjes laten liggen, hebben we tegen de zomer een verteerde humuslaag die als een spons het water zal vasthouden” vertelt De Jaeger. Met de hashtag #Laatzeliggen hopen ze dat vele kleine acties een grote impact zullen hebben.

“Met deze campagne willen we vooral het gezond verstand aanspreken, om de natuurlijke cyclus terug te herstellen. In deze tijden is het not done en eigenlijk zinloos om met vervuilende bladblazers bladeren in zakken te blazen, die met de wagen naar het containerpark te brengen, om dan op de terugweg mest of compost te kopen” zegt De Jaeger.

Bos vs. tuin

“Bladeren laten liggen is in het bos zeker een goed idee. Dat is een gesloten ecosysteem en daar kunnen die bladeren inderdaad dienen als voeding voor de bodem”, zegt Marc Verachtert, tuinspecialist bij Check, de weekendbijlage van ‘Het Nieuwsblad’. “Maar een tuin kan je niet echt vergelijken met een bos.”

Zomaar alle bladeren op het gazon laten liggen is volgens Verachtert niet zo’n goed idee. “Door de droogte en de hitte van afgelopen zomer heeft ons gazon afgezien. Het lijkt me dan ook best om het gras maximaal te laten genieten van regen en zonlicht. En dat is moeilijk als er een dik bladerdek op ligt. Maar hier en daar een blaadje is natuurlijk geen probleem.”

Bladeren laten liggen in borders met struiken is volgens hem wel een goed idee. “Ze onderdrukken het onkruid en stimuleren het bodemleven. Maar het kunnen er ook te veel worden waardoor planten gaan stikken.”

Het advies van Verachtert: “Heb je hagen rond je tuin staan? Hark dan de bladeren daaronder. Daar kunnen ze composteren en als meststof dienen. Heb je geen haag, zet dan je grasmaaier op de hoogste stand en versnipper de bladeren. Die kunnen dan in de compostbak sneller composteren en dat kan je daarna gemakkelijk gebruiken in de tuin.”