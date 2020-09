Atlético Madrid meldt ook besmetting van verdediger Gimenez

José Maria Gimenez is de volgende in het rijtje Atlético Madrid-spelers die het coronavirus heeft opgelopen. De Rojiblancos maakten dinsdag bekend dat Gimenez COVID-19 opliep. Maandag werden alle spelers en stafleden van Atlético getest. Zondag volgt voor het team van Rode Duivel Yannick Carrasco de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Granada.

De 25-jarige Uruguayaan zit intussen thuis al in isolatie.

Gimenez is een belangrijke pion in de selectie van coach Diego Simeone. Sinds zijn aankomst bij de club in de zomer van 2013 speelde hij 191 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij 27 keer in actie.

Eerder raakten ook spelers Diego Costa, Santiago Arias, Sime Vrsjalko, Angel Correa en Renan Lodi en coach Diego Simeone al besmet met het coronavirus.