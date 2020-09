Briljant, piepjong en conservatief: Dit is de favoriete kandidaat-opperrechter van Trump (maar niet van alle Republikeinen)

“Ik spaar haar voor de vervanging van Ruth Bader Ginsberg”, zei president Trump in 2018. Toen al stond Amy Coney Barrett aan de top van de lijst voor een plaats in het Hooggerechtshof. Barrett (48) past perfect in het plan van Trump om zijn electorale achterban te plezieren. Ze is briljant, conservatief, devoot, anti-abortus, anti-Obamacare en voor het ambt piepjong. Toch hebben sommige Republikeinen schrik voor een mogelijke benoeming.