Zelftests voor immuniteit tegen corona niet meer verboden: wat doen ze precies en kan je ze nu al kopen?

Sinds zaterdag is het in België toegelaten om zelftests te verkopen. Dat zijn tests die antistoffen detecteren tegen het coronavirus en kunnen tonen of je ooit het virus hebt gehad. Het FAGG en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), die achter de beslissing stonden de tests te verbieden in maart gedurende zes maanden, waarschuwen nu voor de gevaren ervan. “Ga die test nu niet als alibi gebruiken.”