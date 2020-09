Wandelaar doet lugubere vondst in bossen: “Idee van persoon met rare gedachten”

View this post on Instagram

Lugubere melding. Laat op de ochtend kwam de melding van een wandelaar, die iets in de bosjes had zien liggen, wat leek op een ingepakt lichaam. De wandelaar was behoorlijk geschrokken. Deze locatie was ergens in het centrum van Eindhoven. Als OvD ter plaatse gegaan, samen met collega's van de noodhulp. Rekening houdende met diverse scenario's, benaderden wij die plek voorzichtig. In het ergste geval hadden we een ernstig misdrijf en dus een plaats delict. Wij zagen redelijk snel dat er sprake was van een pop gewikkeld in wit met rood erop gekleurd. Wij snapten dat de melder behoorlijk geschrokken was, want verscholen in bosjes was het niet goed te zien. Mogelijk een item van een spookspeurtocht of het idee van een persoon met rare gedachten. Wij hebben alles weggehaald en hebben het probleem opgelost. #ovd #politieeindhoven #eindhoven #luguberemelding #spooktochtitem #bureau040