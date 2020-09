Te geweldig om niet te herbeleven: dag op dag vijf jaar geleden scoorde Robert Lewandowski vijf keer in negen minuten

Waar was u toen Robert Lewandowski vijf keer scoorde in negen minuten tegen Wolfsburg? Bij Bayern spreken ze er met momenten nog over. Vandaag 22 september is het vijf jaar geleden dat de Poolse spits Pep Guardiola naar zijn kale kop deed grijpen van ongeloof. Hoog tijd om de beelden nog eens vanonder het stof te halen.