Jess Thorup nieuwe topkandidaat bij KRC Genk na afhaken van Frank Vercauteren

Jess Thorup is de nieuwe topkandidaat om Hannes Wolf op te volgen als coach van KRC Genk, zo meldt Het Belang van Limburg. De gesprekken met de 50-jarige Deense ex-coach van AA Gent werden gereactiveerd, nadat de onderhandelingen met Frank Vercauteren spaak liepen. Mogelijk volgt er woensdag al witte rook.

Jess Thorup stond een week geleden meteen hoog op het kandidatenlijstje na het ontslag van Wolf. Toch trok de Genkse clubleiding eerst de vertrouwde kaart van ex-coach Frank Vercauteren, die Racing in 2011 nog naar een derde landstitel leidde. Nadat duidelijk werd dat die gesprekken niet het verhoopte resultaat zouden opleveren, werd de piste Thorup nieuw leven ingeblazen.

Thorup, die in Denemarken als coach de titel en beker pakte, stond bij AA Gent voor verzorgd en offensief voetbal. Naast het veld straalt de gentleman rust en stabiliteit uit. Allemaal eigenschappen, die het gewenste profiel omvat. Met AA Gent haalde hij twee jaar op rij een Europees ticket maar een verloren bekerfinale tegen de toenmalige tweedeklasser KV Mechelen in 2019 is Thorup altijd blijven achtervolgen. Dat leidde enkele weken geleden na een mislukte seizoenstart tot zijn ontslag in de Ghelamco Arena.