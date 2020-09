Zomer is voorbij: vanaf donderdag een stuk koeler

Vorige week was het nog de warmste septemberdag sinds de metingen, maar nu ziet het er toch naar uit dat de zomer voorbij is. Vanaf donderdag gaan de temperaturen naar beneden en krijgen we buien en mogelijk ook onweersbuien.

Tijd om onze regenjas en een dikke trui uit de kast te halen. Na de zomerse temperaturen van de afgelopen weken is de zomer nu toch wel gedaan. Het KMI voorspelt dat het vanaf donderdag een stuk koeler wordt. We halen nog 15 graden aan zee en in de Ardennen, 17 à 18 graden in het centrum, tot 19 graden in de Kempen. Donderdagochtend is het bewolkt met wat regen in het zuidoosten en oosten van het land. Elders zijn er enkele opklaringen en is het tijdelijk droog. Later op de dag neemt de bewolking vanaf het westen opnieuw toe en valt er regen of enkele buien. Op zee is er kans op een onweer.

Vrijdag wordt het wisselvallig met regelmatig regen of buien, eventueel vergezeld van onweer. De kans op een onweer is het grootst in het westen en op zee. Het wordt fris. We halen maximaal 10 graden op de hoogste toppen van de Ardennen tot 14 graden in het centrum en aan zee. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten en ruimt later naar het noordwesten of aan de kust naar het noorden.

Ook zaterdag lijkt het wisselvallig te zullen blijven. Het is wisselend tot zwaarbewolkt met regelmatig buien, eventueel nog met een lokaal onweer. Het blijft erg fris met maxima tussen 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum.

De verwachting voor zondag is nog vrij onzeker. De kans lijkt het grootst op vrij wisselvallig weer met de meeste buien in de oostelijke helft van het land. Maxima rond 14 of 15 graden in het centrum.

Maandag lijkt het wisselend tot soms zwaarbewolkt te zullen blijven met kans op een bui. Maxima rond 16 graden in het centrum. De kans op overwegend bewolkt weer met wat regen of een bui is het grootst. De temperaturen stijgen iets naar zo’n 17 graden, wat ongeveer normaal is voor de tijd van het jaar.