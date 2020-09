Serie A-club Atalanta huurt Colombiaans international Mojica van Girona

Atalanta neemt de Colombiaanse international Johan Mojica op uitleenbasis over van FC Girona. De 28-jarige linkerflankspeler kwam drie seizoenen uit voor de Spanjaarden.

Mojica, die in 2018 vier wedstrijden op het WK speelde maar later dat jaar ook zijn kruisbanden scheurde, vindt in Bergamo zijn landgenoten Luis Muriel en Duvan Zapata terug.

Atalanta eindigde vorig seizoen als derde in de Serie A en maakte ook furore met een kwartfinale in de Champions League. Timothy Castagne verliet de ploeg deze zomer voor Leicester.