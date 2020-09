Björn Engels begon deze maand aan zijn tweede seizoen in de Premier League bij Aston Villa, hoewel hij nog niet 100 procent fit is. De ex-verdediger van Club Brugge was via Skype te gast bij Play Sports en kreeg er de vraag of hij op een dag terugkeert naar België. Naar Club Brugge of zelfs naar Anderlecht. En toen viel plots de verbinding weg. Bewust of niet? Engels zei van niet.