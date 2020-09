Ophef over tv-programma dat naakte lichamen toont aan kinderen: “Walgelijk”

Kinderen de naakte lichamen van volwassenen laten zien en hen er vragen over laten stellen. Dat is het uitgangspunt van ‘Ultra strips down’, een nieuw tv-programma van de Deense openbare omroep DR. Hoewel de makers garanderen dat ze goede bedoelingen hebben, komt er toch heel wat kritiek. “Walgelijk.”

Tien volwassenen, vijf mannen en vijf vrouwen met een verschillende afkomst, leeftijd en lichaamsvorm, komen verspreid over het programma een zwart podium opgelopen. Eerst hebben ze nog een badjas aan, maar later staan ze in hun blootje voor het aanwezige publiek. En dat publiek: dat zijn een boel elf- tot dertienjarigen die dan vragen mogen stellen aan de kandidaten. Over wat ze van hun lichaam vinden, wat ze eraan zouden willen veranderen, welke problemen ze ermee hebben...

Het doel van ‘Ultra strips down’ is de kinderen te laten zien dat niet iedereen een Instagram-lichaam heeft, dat ze zichzelf niet moeten schamen als zij er anders uitzien dan al die perfecte plaatjes die ze op sociale media zien passeren… Body positivity dus, aldus bedenker Jannick Schow.

Kinderen van minimaal elf jaar mogen de kandidaten vragen stellen over hun lichaam (en de problemen die ze ermee hebben). Foto: YouTube/DR Ultra

Hoewel Schow van sommige kijkers lof kreeg omdat hij “normale lichamen” durfde te tonen, krijgt het programma toch vooral veel kritiek. “We hebben wel een probleem met de Netflix-film Cuties (die onder vuur kwam te liggen omwille van de filmposter met schaarsgeklede tienermeisjes op, nvdr.), maar het is wel oké voor een 35-jarige man om zijn geslachtsdelen te tonen aan een elfjarige?”, klaagde een misnoegde kijker op Twitter. “De makers weten perfect dat dit de mensen zal shockeren, dat is de enige reden waarom ze dit programma maken. Kijkers lokken door provocatie, door kinderen te gebruiken. Hoe is dit geen kindermisbruik?”, schreef een andere. Of nog: “Dit is gewoon walgelijk.”

Bedenker Jannick Schow blijft het programma echter verdedigen. “Sommige mensen zullen misschien denken: oh my god, ze combineren naaktheid met kinderen. Maar dit heeft niets te maken met seks. Dit gaat om het lichaam zien als iets natuurlijks. Zoals kinderen dat doen. 90 procent van de lichamen die je ziet op sociale media zijn perfect, maar dat is niet hoe 90 procent van de wereld eruitziet. Wij hebben extra vet, haar of pukkels. We willen kinderen al op een vroege leeftijd tonen dat dat oké is.”

De rechtse Deense politicus Peter Skaarup is alvast niet overtuigd. “Dit is gewoon een vulgaire manier om seksuele opvoeding aan te leren”, zegt hij. “Dit is veel te vroeg voor die kinderen.”