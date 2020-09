Red Flames verliezen cruciaal duel tegen Zwitserland en zijn leider af in EK-kwalificatiecampagne

Geen zesde opeenvolgende zege in de weg naar het EK voor de Red Flames. Onze nationale voetbalvrouwen gingen in Zwitserland met 2-1 onderuit tegen hun grootste concurrent. Daarmee zijn de Flames meteen leider af in Groep H, maar ze behouden alle kansen als beste tweede. Tessa Wullaert (Anderlecht) scoorde voor België.

Er stond véél op het spel vanavond in Thun. En dus liet Ives Serneels niets aan het toeval over. De bondscoach sleutelde aan het elftal dat vrijdag in Leuven Roemenië verpletterde met 6-1. Op het middenveld werden Vanmechelen en Vande Velde vervangen door Minnaert en Dhont.

Topschutster Tine De Caigny was nog niet voldoende hersteld van de blessure die ze vorige week opliep en begon op de bank. Wat de Anderlecht-speelster precies mankeerde, wilde bondscoach Serneels niet prijsgeven – kwestie van de tegenstanders niet op snode ideeën te brengen. Op een voetbalveld durft zelfs zo’n Zwitserse de lieve vrede al eens gemakshalve te vergeten.

De richtlijnen van Serneels waren van bij de aftrap duidelijk: voetballend naar kansen zoeken en de tegenstander in blok opvangen. Van zodra een Zwitserse middenveldster in balbezit kwam, werd meteen fel druk gezet. Dat de Flames er zin in hadden, was niet alleen te zien, maar ook te horen. De Belgische dames coachten elkaar luid en duidelijk, Biesmans toonde zich de leidster in de defensie.

Foto: BELGA

Na vijf minuten kreeg het plan van Serneels en zijn Flames echter al een stevige knauw. Malin Gut – een middenveldster die deze zomer Grashopper Zurich ruilde voor Arsenal – kreeg te veel ruimte aan de rand van de zestien. De Zwitserse haalde knap uit en zag de bal overhoeks voorbij Evrard vliegen: 1-0 voor de thuisploeg.

De Flames gaven zich echter niet gewonnen en bleven doen waarmee ze bezig waren. De Belgen bleven druk zetten en namen na verloop van tijd zelfs het balbezit over. Zwitserland mag dan wel het land van de Emmental zijn, van gatenkaas was op het veld geen sprake. De Flames vonden maar geen opening en toonden zich hier en daar zelfs te slordig, waardoor de thuisploeg enkele kansjes kreeg om zijn voorsprong te verdubbelen.

Foto: BELGA

Agressieve Zwitsers

Na rust toonden de Zwitsers zich nog agressiever dan in de eerste helft, waardoor de Belgische dames het ook in de tweede periode moeilijk hadden om doelvrouw Thalmann te bedreigen.

Iets voorbij het uur besloot Alisha Lehmann plots om haar duivels te ontbinden. De middenveldster van West Ham kwam naar binnen vanop links en haalde vanop een meter of twintig knap uit met rechts: 2-0 na een treffer die zowaar nog mooier was dan de eerste.

Maar opnieuw reageerden de Flames sterk. Serneels gooide De Caigny in de strijd en na een goeie onderschepping kon Dhont Wullaert vrijspelen. De sterspeelster van Anderlecht twijfelde niet en schoot de 2-1 keihard binnen.

Foto: Photo News

De Belgen vochten nog voor wat ze waard waren, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen ze niet meer. Het team van Serneels leed zo voor het eerst in de kwalificatiecampagne puntenverlies en moet de leiding in de groep aan Zwitserland laten.

Eind oktober moeten de Flames nog naar rode lantaarn Litouwen, begin december komen de Zwitsers naar Leuven voor een nieuw duel dat kan beslissen over groepswinst en een rechtstreeks ticket voor het EK van 2022 in Engeland.

Opstelling Red Flames: Evrard, Philtjens (65’ De Caigny), Biesmans, De Neve, Deloose, Missipo, Vanhaevermaet, Minnaert, Dhont (’75 Vanmechelen), Wullaert en Cayman

Opstelling Zwitserland: Thalmann, Maritz, Buhler, Walti, Aigbogun, Reuteler, Gut, Lehmann (68’ Pando), Bachmann (92’ Xhemaili), Sow en Crnogorcevic

Doelpunten: 5’ Gut, 63’ Lehmann, 69’ Wullaert