Theatericoon Frie Leysen (70) overleden

Frie Leysen, die de eretitel barones kreeg voor haar culturele verdiensten, is op 70-jarige leeftijd overleden. Leysen bouwde in Antwerpen deSingel uit tot een toonaangevend internationaal kunstencentrum. Nadien richtte ze in Brussel het KunstenFestivaldesArts mee op, dat de grenzen tussen de cultuurgemeenschappen oversteeg.

Het leven van Leysen stond volledig in het teken van de hedendaagse kunst. Ze keek met open blik over de grenzen, prospecteerde gretig en nodigde tal van internationale kunstenaars uit in ons land. Voor experimenteel en compromisloos podiumwerk bleef ze zich onverminderd inzetten. Vrij rigoureus zette ze carrièrestappen van tien jaar, waarbij ze eerst vanaf 1980 deSingel zijn huidige envergure gaf en vanaf 1994 het Kunstenfestival in Brussel op de kaart zette.

Daarna richtte ze zich op het internationale circuit, met in 2007 het festival Meeting Points, dat zich vanaf Marokko tot Syrië verspreidde over de Arabische wereld. In 2010 werd ze curator van Theater der Welt in het Duitse Ruhrgebied en twee jaar later artistiek directeur van de Berliner Festspiele. Ietwat verrassend zette ze de stap naar de Wiener Festwochen, een redelijk gevestigd festival, waar ze voortijdig opstapte. Met haar open blik zette ze haar uitgebreid prospectiewerk in als adviseur voor een kunstfestival in Zuid-Korea.

Voor haar grote cultuurverdienste en niet-aflatende inzet voor kunstenaars werd ze meermaals gelauwerd. In 2003 kreeg ze de Prijs voor Culturele Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap, in 2007 kreeg ze een eredoctoraat aan de VUB. Toen ze in 2014 in Nederland de Erasmusprijs kreeg, gebruikte ze haar dankwoord om koning Willem-Alexander aan te sporen de cultuurbesparingen in zijn land opnieuw ongedaan te maken. Vorig jaar gaf de Europese Festivalorganisatie haar een oeuvreprijs voor haar verdiensten. De voorbije jaren bleef Leysen met veel belangstelling de voorstellingen bijwonen van Rosas, Alain Platel en Milo Rau, die ze tijdens haar carrière mee ondersteund had.

Frie Leysen is de tweelingzus van acteur Johan Leysen.