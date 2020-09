Racing Genk gaat vol voor Jess Thorup: raakt de deal vandaag rond?

RC Genk heeft zijn opvolger voor Hannes Wolf bijna beet. Dat wordt niet ex-coach Frank Vercauteren, met wie de gesprekken dinsdag spaak liepen. De nieuwe topkandidaat heet Jess Thorup. Genk hoopt de onderhandelingen met de 50-jarige Deen, onlangs ontslagen bij AA Gent, woensdag af te ronden.

Jess Thorup maakte in de jaren 90 in Denemarken naam als diepe spits. Met zijn 1,90 meter woog hij op een verdediging. Na een succesvolle periode bij Odense volgden buitenlandse avonturen bij Uerdingen en Wacker Tirol, waarna Thorup zeven jaar de aanval leidde van Esbjerg.

Daar startte Thorup ook zijn succesvolle trainerscarrière. De promotie met Esbjerg naar de hoogste afdeling en bekerwinst werden zijn eerste hoogtepunten als coach en vormden de perfecte springplank. Thorup leidde daarna de Deense nationale beloften naar een onverhoopte derde plek op het EK 2015, die ook de kwalificatie inhield voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

In de zomer van 2016 was Thorup echter al een jaar hoofdcoach van de Deense topclub Midtjylland, die hij in 2018 naar de landstitel leidde. Ook dat succes kon hij verzilveren: enkele maanden later werd hij weggeplukt om Yves Vanderhaeghe op te volgen bij AA Gent. Die had het genadeschot gekregen na een ontluisterende 1-5-nederlaag voor eigen publiek tegen… toekomstig kampioen RC Genk.

Foto: Photo News

Nu lijkt Jess Thorup zelf op weg naar Genk. De Deen stond meteen hoog op het kandidatenlijstje na het ontslag van Hannes Wolf. Toch trok de clubleiding eerst de vertrouwde kaart van ex-coach Frank Vercauteren, die in 2011 nog de derde landstitel pakte met Genk, maar enkele maanden later langs de achterdeur richting Abu Dhabi vertrok. Nadat de gesprekken na enkele dagen niet het verhoopte resultaat opleverden, werd dinsdag de piste Thorup nieuw leven ingeblazen. Woensdag kan er al witte rook uit de Luminus Arena opstijgen.

Rust en stabiliteit

Jess Thorup stond bij AA Gent voor verzorgd en offensief voetbal, naast het veld straalt de gentleman rust en stabiliteit uit. Allemaal eigenschappen die het gezochte profiel omvat. Met AA Gent haalde Thorup twee jaar op rij een Europees ticket, maar de verloren bekerfinale tegen de toenmalige tweedeklasser KV Mechelen in 2019 is hem blijven achtervolgen. Evenmin als zijn korte broek is de 4-4-2, waarmee hij meestal uitpakte in Gent, een dogma voor Thorup. Hij hanteerde bij Midtjylland ook al een 3-4-3 en 4-3-3. “Ik kijk eerst naar de kwaliteiten die in de spelerskern schuilen, en kies pas daarna voor de meest geschikte veldbezetting”, aldus de Deen.