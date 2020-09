Dynamo Kiev-coach Lucescu begrijpt ontslag van Laszlo Bölöni niet: “Hij had tijd nodig”

Gent -

Tot vorige week maandag – toen AA Gent na amper 25 dagen afscheid nam van Laszlo Bölöni – leek er voor vanavond een ontmoeting tussen twee oude vrienden op de agenda te staan. Maar het blije weerzien tussen Bölöni en Mircea Lucescu, coach van Dynamo Kiev, gaat toch niet door. En dat ligt de Roemeense coach op de maag. “Ik speelde in een ver verleden nog tegen Bölöni en was even zijn coach. We bleven vrienden, hoewel we professioneel vaak tegenstanders waren. Hij was aan de slag bij Steaua Boekarest, terwijl ik bij aartsvijand Dynamo werkte. Maar we hebben nog altijd een goede relatie.”