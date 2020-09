Kinderen lopen gemiddeld halfjaar leerverlies op: vooral kennis voor wetenschap en talen achteruitgegaan door coronacrisis

De coronacrisis heeft fel ingehakt op de kennis van onze leerlingen. Volgens een analyse van de KU Leuven bedraagt het leerverlies voor kinderen die nu in het eerste middelbaar zitten, gemiddeld een half schooljaar. Het is de eerste keer – wereldwijd, volgens de onderzoekers – dat we over zo’n concrete cijfers beschikken. “We zijn ervan geschrokken dat de achterstand zo groot is”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. “Dit bewijst: scholen sluiten doe je niet ongestraft.”