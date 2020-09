Nummer 2 van Bpost stapt op door malaise aan de top

Henri De Romrée, de nummer 2 van Bpost, stapt op. Hij zag de samenwerking met de in opspraak gekomen CEO Jean-Paul Van Avermaet niet langer zitten.

De Romrée startte bijna drie jaar geleden bij Bpost als financieel directeur, werd vervolgens directeur mail en werd eind vorig jaar naar de VS gestuurd om de Amerikaanse dochter Radial te gaan leiden. Toen vorig jaar een opvolger werd gezocht voor Koen Van Gerven, werd De Romrée gezien als potentiële nieuwe topman. Bij het overheidsbedrijf moeten de CEO en de voorzitter echter van een verschillende taalrol zijn en de 71-jarige Franstalige voorzitter François Cornelis was nog gehecht aan zijn laatste groot mandaat, waardoor er voor Van Avermaet werd gekozen.

De Romrée heeft intern al tien dagen geleden laten weten dat hij niet langer aan de slag wenst te blijven. Hij had in toenemende mate problemen met de manier waarop Van Avermaet Bpost leidde. Van Avermaet, voordien manager bij G4S, kwam deze maand ook nog in opspraak in een onderzoek naar misbruiken in de Belgische bewakingssector.

Door het vertrek van De Romrée is de grootste werkgever van ons land in enkele jaren tijd nu al vier topmanagers kwijt. In 2014 stapte Kurt Pierloot op, eind vorig jaar volgde Pierre Winand en begin dit jaar Koen Van Gerven.

Nog opmerkelijk: headhunterskantoor Egon Zehnder, dat eind vorig jaar Van Avermaet aanbracht, heeft al bij verschillende managers gepolst of ze zich kandidaat willen stellen om de nieuwe CEO te worden, al zegt Bpost daar geen mandaat voor te hebben gegeven.