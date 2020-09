Laurent Depoitre wellicht klaar voor Dynamo Kiev, De Decker hoopt nog op Sven Kums

Door de snelle opeenvolging van wedstrijden is het voor Wim De Decker geen sinecure om veel accenten op training in te slijpen. Niettemin wordt het tweeluik tegen Dynamo Kiev met vertrouwen tegemoet gekeken door de trainer van AA Gent. “Dynamo Kiev is een zeer degelijke tegenstander, die in een goed georganiseerd blok speelt”, weet De Decker. “Ik heb hun matchen vorig seizoen tegen Club Brugge ook geanalyseerd. Ik heb veel respect voor Dynamo. Het is een uitgebalanceerde ploeg, een mix van jong en oud. Toch schat ik onze kansen vrij hoog in. Ik zie echt wel mogelijkheden voor ons.”

LEES OOK. Wim De Decker en Vadis Odjidja zien kansen voor AA Gent in dubbel treffen met Kiev: “Kunnen iets moois neerzetten”

De vraag is wie de Gentse coach straks recupereert van zijn gehavende basisspelers. Chakvetadze is nog out. Sven Kums, door een verrekking in de kuit gisterenochtend afwezig op het trainingsveld, lijkt nog tijd nodig te hebben. Depoitre trainde wel mee en raakt wellicht speelklaar. Al blijft De Decker wel hoopvol: “De wedstrijd komt misschien te vroeg voor Sven, maar we hebben met de medische staf afgesproken tot woensdag te wachten vooraleer we de knoop doorhakken. Vierentwintig uur extra tijd kan vrij veel doen.”

Ghelamco Arena op slot

Vanavond zullen er geen fans aanwezig zijn in de Ghelamco Arena. De UEFA heeft de touwtjes bijzonder strak in handen genomen en hanteert een ‘no risk’-protocol. De officiële clubdelegatie mag slechts tien personen tellen en zij zullen ook in een door de UEFA toegewezen compartiment moeten plaatsnemen.

De clubdelegatie, waartoe enkel officiële clubvertegenwoordigers behoren, zal ook op geen enkel moment toegang krijgen tot de rode zone, waar de teams zich ophouden. Deze zone gaat trouwens ook volledig op slot. Voor dit organisatorisch huzarenstukje zal AA Gent vanavond heel wat extra veiligheidspersoneel optrommelen. Het volledige covidplan dat UEFA opstelde, laat geen enkele ruimte tot interpretatie en moet ongeruste overheden sussen en ervoor zorgen dat de start van de hoogmis van het Europese voetbal – voorzien voor volgende maand – niet in het gedrang komt.

Vermoedelijke opstellingen:

AA Gent: Roef - Castro-Montes, Arslanagic, Ngadeu, Nurio - Owusu, Dorsch, Odjidja, Bezus - Yaremchuk, Depoitre

Dynamo Kiev: Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev - De Pena, Shaparenko, Sydorchuk, Rodrigues - Supryaha, Buyalskyi