Vadis Odjidja moet AA Gent weer op Europese kaart zetten: “Tegen Dynamo zien of we wel in Champions League thuishoren”

Drie keer al stond Vadis Odjidja (31) in de laatste kwalificatieronde voor de groepsfase van Champions League en altijd toonde de Gentenaar zich dan beslissend. Pas bekomen van een kniekuur in Kroatië, corona en een trainerswissel, is zijn vorm nog een vraagteken. Maar de ervaring om de hemelpoorten van het Europese voetbal open te breken voor een gehavend AA Gent, die heeft hij wel.