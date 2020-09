Sebastian Kurz: “Europees spreidingsplan voor asielzoekers zal niet werken”

Asielzoekers over verschillende Europese lidstaten verspreiden “zal niet werken”, meent de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hij doet de uitspraken, aan het Franse persbureau AFP, aan de vooravond van de voorstelling van de hervormingsplannen van de Europese Commissie over het thema.

“We denken dat het spreidingsplan in Europa mislukt is en dat verschillende lidstaten het verwerpen”, aldus de Oostenrijkse regeringsleider, die zo verwijst naar de landen in Centraal-Europa die weigeren vluchtelingen op te nemen die in Griekenland of Italië Europa zijn binnengekomen.

“Zo zal dit niet werken, wel door de buitengrenzen beter te beschermen door samen te strijden tegen mensensmokkelaars en hulp naar daar te sturen”, meent Kurz.

Solidariteit verplichten

Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zal woensdag voorstellen om de Dublin-regeling te schrappen. Die regeling ligt al veel langer onder vuur, omdat ze voorschrijft dat asielaanvragen behandeld moeten worden in het EU-land waar de asielzoeker Europa is binnengekomen. In de praktijk zijn dat meestal Italië en Griekenland.

Von der Leyens “nieuw pact over migratie en asiel” moet de solidariteit van alle EU-lidstaten met deze landen verplichten als die “onder druk” staan. Maar die solidariteit zal er niet per se in bestaan dat landen gedwongen worden om migranten op te nemen. Als een land ervoor kiest dat niet te doen, moet het zich wel op een andere manier solidair tonen. In het spreidingsplan van Von der Leyens voorganger Jean-Claude Juncker was dat wel nog een verplichting, en dat plan botste in enkele Centraal-Europese landen op een njet.

Kurz toont zich voorlopig alvast geen kandidaat om vluchtelingen op te nemen. “Ons land heeft de vijf laatste jaren meer dan 200.000 mensen opgenomen”, zegt de bondskanselier dinsdag. “We moeten hen eerst integreren alvorens we nieuwe migranten kunnen verwelkomen.”