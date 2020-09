Elon Musk stelt goedkopere, betere batterij voor, maar Tesla verliest toch 50 miljard marktwaarde

Tesla-CEO Elon Musk heeft dinsdag op de gehypete “Battery day” grote innovaties voorgesteld. Zo zouden de batterijen een pak goedkoper en efficiënter worden, waardoor een zelfrijdende elektrische wagen nog slechts 25.000 dollar zou kosten. Toch zakte de marktwaarde van Tesla na de voorstelling ineen: het zijn beloftes waarvoor nog minstens drie jaar geduld nodig is. En Musk durft al eens valse beloftes te maken.

Tijdens de voorstelling zaten zo’n 240 aandeelhouders elk in een Tesla Model 3 op een parking voor het podium, en toeterden als applaus. Online keken nog eens ruim 270.000 mensen mee. Er werd een nieuw model wagen voorgesteld: de Model S Plaid, een berline die tot 320 km/uur snel en 837 km ver kan rijden, en vanaf 2021 geleverd kan worden voor bijna 140.000 dollar (120.000 euro).

Maar de belangrijkste vernieuwingen gingen over de batterij. Musk beloofde dat de kosten daarvoor de komende jaren gehalveerd zullen worden, waardoor een betaalbare elektrische wagen mogelijk is. Over drie jaar zou een zelfrijdend exemplaar van 25.000 dollar (21.400 euro) verkocht worden. Een betaalbare elektrische auto bouwen “is altijd onze droom geweest, vanaf het begin van het bedrijf”, volgens Musk.

De nieuwe generatie batterijen die Musk voorstelde, zouden niet enkel goedkoper, maar ook een pak krachtiger en duurzamer zijn. Ze zouden vijf keer meer energie en zes keer meer kracht leveren, en een veel grotere afstand kunnen laten afleggen. De cilindrische batterijen zouden ook integraal deel gaan uitmaken van de structuur van de auto.

Batterijcellen zouden gerecycleerd worden in de gigafabriek van Nevada en er zou nog amper kobalt – een van de duurste materialen – gebruikt worden. Tesla zou rechten verwerven voor een lithiummijn in Nevada. Er zouden eigen batterijcellen in sterk geautomatiseerde fabrieken op verschillende plaatsen ter wereld geproduceerd worden, te beginnen met Californië.

Drie jaar

Musk gaf toe dat de productieprocessen voor de vernieuwingen nog niet klaar zijn. Het zou een jaar à anderhalf jaar duren voor sommige van de verbeteringen in de praktijk gebracht kunnen worden en zo’n drie jaar voor ze allemaal bereikt zijn, zei hij.

Met eerder gemiste doelen in het achterhoofd, stuurden investeerders de marktwaarde na de aankondigingen omlaag. Volgens Reuters ging zo’n 50 miljard dollar (42,81 miljard euro) verloren. Het aandeel zakte na het sluiten van de handel tot -7,7 procent, nadat het afsloot op 424,23 dollar, meldt Bloomberg.