Decanen geneeskunde vragen politici om actie: “Geen tijd meer voor halfslachtige maatregelen”

De decanen van de vijf Vlaamse faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben de avond voor de nieuwe Nationale Veiligheidsraad van woensdag een gezamenlijke oproep aan de politiek gelanceerd. “De cijfers kunnen niet langer worden genegeerd”, luidt het bij Piet Hoebeke (UGent). “We zien wat iedereen ziet, maar niet durft te benoemen: het gaat de verkeerde kant uit.”

“Onze eerste verdedigingslijn zit aan haar maximale capaciteit”, zo staat te lezen in een brief. “En dat nog voor het winterscenario, met veel luchtweginfecties, begonnen is. En na een zomer zonder rustpauze. Ook de testcapaciteit botst stilaan op haar limieten. Labo’s kunnen de verhoogde afnames nog moeilijk verwerken, het personeel zit op zijn tandvlees. Ook daar zal in de winter de druk nog verhogen.”

De decanen willen een “krachtig signaal” naar de beleidsmakers sturen. “Er is geen tijd meer voor onduidelijke en halfslachtige maatregelen. We moeten het virus onder controle krijgen. We moeten eens vooruitziend leren zijn en niet altijd pas schakelen als er problemen zijn.”

De decanen verwachten tot slot dat de politici “hun verantwoordelijkheid nemen”. “We willen duidelijke maatregelen die iedereen begrijpt en die iedereen kan volgen. We zijn al te vaak gebotst op interpretaties van maatregelen en op mensen die het in studio’s anders gaan uitleggen, dat helpt niet. Zeg wat we moeten doen.”