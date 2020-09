UGent start eigen contactopsporing en schakelt daarvoor 20 personeelsleden in

/ Gent - De UGent start een eigen contactopsporingsdienst voor de meer dan 40.000 studenten en 9.000 medewerkers. Een twintigtal personeelsleden zal in kaart brengen bij wie besmette personen in de buurt zijn geweest. Rector Rik Van de Walle wil op die manier een verdere uitbraak afremmen nu het nieuwe academiejaar op gang komt. “Ik had een beetje gehoopt dat de overheid hiervoor zou instaan”, klinkt het. “Maar men heeft aan de universiteiten gevraagd om het nodige te doen.”

Om de nieuwe contactopsporingsdienst te bemensen spreekt de universiteit eigen personeelsleden aan. Die krijgen een opleiding om de nieuwe taak op zich te nemen. “Dat kan niet amateuristisch verlopen, maar moet op een zeer professionele manier gebeuren”, aldus Van de Walle. Er komen vaste vragenlijsten en alles moet verlopen met inachtname van de privacywetgeving.

Het zal niet gaan om een voltijdse bezigheid, de personeelsleden zullen de contactopsporing naast hun ander werk moeten vervullen. “Voor elk contact brengen we in kaart of het een laag- of hoogrisicocontact was”, legt Van de Walle uit. Bij hoogrisicocontacten worden de betrokken personen op de hoogte gebracht, zonder de naam van de met Covid-19 besmette patiënt te vermelden. “We vragen contact op te nemen met een huisarts of om zich rechtstreeks aan te bieden om een test te ondergaan.”

Overpoort

Maandagnacht doken beelden op van studenten die massaal waren afgezakt naar de studentenbuurt Overpoort en het niet te nauw namen met de hygiënemaatregelen. Maar die situatie was niet verantwoordelijk voor de beslissing om een eigen universitaire contactopsporingsdienst op te starten. “Sinds vorige week reeds wordt ons gevraagd om het nodige te doen voor de contacttracing wanneer studenten een positieve Covid-19-test hebben afgelegd.”

De contactopsporingsdienst wordt een cruciaal instrument om de nieuwe uitbraak van het coronavirus af te remmen. De Gentse universiteit, die eind vorige week officieel het academiejaar heeft geopend onder code oranje, wil alleszins vermijden dat het tot een nieuwe lockdown komt.

“Ik denk dat we koste wat het kost een lockdown van de volledige universiteit moeten vermijden. Maar het is niet uitgesloten dat kleinere lesgroepen in quarantaine moeten als er een clusteruitbraak is.” In dat geval kunnen de lessen online worden voortgezet.