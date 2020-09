ING België jarenlang spil in verdachte geldstromen en witwaspraktijken

Geen enkele Belgische bank komt zo prominent voor in de FinCEN Files als ING België. In bijna de helft (179) van alle 365 meldingen met een link naar België duikt de bank op. Bovendien leiden de belangrijkste witwassporen naar ons land meestal naar ING. Dat blijkt uit onderzoek van 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse antiwitwascel FinCEN door journalisten van De Tijd, Knack en Le Soir, samen met het internationale consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ.

Een belangrijke reden zijn de rekeningen die ING België laat gebruiken door andere buitenlandse banken. De Belgische bank treedt daarbij op als correspondentbank en levert diensten zoals het regelen van transacties in dollars of het verzorgen van internationale overschrijvingen.

Met zulke bankdiensten is een hoog witwasrisico gemoeid. De buitenlandse bank kan via Bel­gische rekeningen geld laten stromen zonder dat ING België de klanten kent. Zo kan verdacht geld ongemerkt bij Amerikaanse of andere banken belanden en wit­gewassen worden.

Tien jaar geleden belandde ING België zo in een groot witwasschandaal met een Litouwse bank die zeker 1,7 miljard euro verdacht geld kon wegsluizen, onder meer van een drugskartel. De FinCEN Files leggen bloot dat dat geen alleenstaand geval was.

Een gelekt rapport toont hoe geld van een illegaal gokbedrijf, een postbusvennootschap op de Britse Maagdeneilanden en andere verdachte klanten van Amicorp Bank Trust, met hoofdzetel in Barbados, via Belgische ING-rekeningen naar Amerikaanse banken is gestroomd. In een ander rapport is sprake van verdacht geld dat in 2013, 2014 en 2015 van een bank in Bulgarije via Belgische ING-­rekeningen bij Bank of America belandde. Het zijn enkele voorbeelden uit de FinCEN Files.

Een andere reden waarom ING België zo vaak in de Files opduikt, is het bijkantoor dat het jarenlang in Genève had. Daar bankieren nogal wat Kazachse, Russische, Oekraïense en andere Oost-Europese oligarchen die verdacht worden van criminele activiteiten. Zeker tot 2017 werden miljoenen dollars aan verdacht geld via de Zwitserse ING-rekeningen versluisd, blijkt uit de FinCEN Files. Enkele maanden geleden is het bijkantoor in Genève overgeheveld van ING België naar ING Nederland.

ING België erkent dat het de afgelopen jaren en onlangs nog enkele relaties met banken waarvoor het als correspondentbank optrad, heeft stopgezet. De bank benadrukt dat het sinds 2017 intensief maatregelen neemt om zijn “poortwachtersrol in de strijd tegen de financiële criminaliteit te versterken en te verbeteren”.