Tesla komt met goedkopere en krachtiger batterij, maar nog niet met betaalbare Tesla

Elon Musk wil al langer betaalbaardere Tesla’s op de markt krijgen, en heeft zijn hoop gesteld in accu’s die zowel goedkoper als krachtiger zijn. De excentrieke zakenman stelde die nieuwe accu, de 4680, voor tijdens de eerste Battery Day van de autobouwer. Musk voorspelt een halvering van de prijs van de batterij.

De plannen van Musk omvatten een nieuw ontwerp van accu’s die vijf keer meer energie leveren, zes keer meer vermogen hebben en het bereik van de auto’s met 16 procent zal verhogen. De betaalbare elektrische auto van ongeveer 21.000 euro zal wel nog drie jaar op zich laten wachten, zei Musk.

Die uitspraken van Musk leidden ertoe dat het Tesla-aandeel nabeurs nog eens 7 procent zakte, nadat het eerder ook al enkele procenten had moeten prijsgeven.

De productie van de nieuwe accu’s is al gestart, in een fabriek in Nevada. Tegen eind volgend jaar moet er een nieuwe fabriek komen in de buurt van Tesla’s fabriek in Fremont (Californië).

Tesla-aandeelhouders woonden de presentatie bij in Tesla 3’s, en claxonneerden enthousiast tijdens Musks uitleg. Battery Day was al maanden geleden aangekondigd, maar werd uitgesteld door de pandemie. Het werd gelijktijdig met de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gehouden.

Tesla’s succes hangt voor een groot deel af van de mogelijkheden van het bedrijf om de kost van de accu’s te verlagen en tegelijk het bereik te verhogen.