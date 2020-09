Amerikaans Huis van Afgevaardigden akkoord met deal tegen shutdown

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag een wet aangenomen die voorziet in de financiering van de federale overheid tot 11 december. De aangenomen wet is het resultaat van een compromis tussen de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis, en de Republikeinen en president Donald Trump.

Bij het uitblijven van een akkoord zou vanaf 30 september opnieuw een zogeheten ‘shutdown’ van de federale overheid hebben plaatsgevonden. Eind 2018 en begin 2019 was de langste shutdown in de Verenigde Staten tot nu toe. Die duurde toen 35 dagen.

De financieringswet moet nog worden aangenomen door de Senaat (waar de Republikeinen de meerderheid hebben) en ondertekend worden door president Trump. “We hebben een overeenkomst bereikt met de Republikeinen”, zei de Democrate Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.

Pelosi zei dat 6,8 miljard euro extra wordt uitgetrokken voor het verstrekken van voedsel aan scholieren en hun families. De wet voorziet in de voortzetting van een programma waarbinnen kinderen gratis of goedkope maaltijden krijgen. Volgens Pelosi is dat hard nodig om de “miljoenen families” te helpen die moeite hebben om middenin de corona-epidemie aan voedsel te komen.

De Republikeinen hadden een aanvankelijk voorstel al afgeschoten voor erover gestemd kon worden. Volgens hen werd in de wet te weinig rekening gehouden met de belangen van boeren. Ook gematigde Democraten waren daar ontevreden over. Subsidies voor boeren maken nu toch onderdeel van het plan uit, maar wel met meer controles om te voorkomen dat boeren misbruik maken van de subsidies.