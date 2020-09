Nederland wil zijn testcapaciteit uitbreiden door Belgische labo’s in te schakelen

Ook in Nederland zitten de coronacijfers in de lift. Vooral de positiviteitsratio van de tests steeg spectaculair, van 3,9 naar 6,1 procent. Maar Nederland krijgt alle tests niet meer alleen verwerkt en kijkt daarvoor nu naar ons land, schrijft De Tijd.

Terwijl er elke dag zo’n 28.000 tests uitgevoerd worden, zijn er in Nederland 38.000 tot 39.000 verzoeken om tests uit te voeren. Heel wat mensen geraken dus niet aan hun test. Nederland kijkt daarom naar onze labo’s om hun tests mee te verwerken.

Onze noorderburen stelden de vraag vorige maand voor het eerst, stelt bevoegd minister Philippe De Backer (Open Vld) aan De Tijd. Ons land is zelf volop bezig de testcapaciteit op te schalen. “Over een kleine maand moeten we in staat zijn dagelijks 90.000 tests te verwerken, met 50.000 tests in erkende klinische labo’s en 40.000 in acht universitaire labo’s.”

België gaat die capaciteit eerst zelf benutten. Op dit moment is het dus niet aan de orde dat België Nederland uit de nood helpt, stelt de minister. Ons land voert volgens de recentste cijfers, die van 12 tot 18 september, dagelijks gemiddeld 35.032 tests uit. Op topdagen worden er zelfs tot 45.000 tests uitgevoerd.

