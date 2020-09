Kris Peeters (CD&V) over Vivaldi: “Er is geen alternatief meer”

CD&V-kopstuk Kris Peeters denkt dat de poging om een regering op de been te brengen van liberalen, socialisten, groenen en zijn eigen partij de laatste is die nieuwe verkiezingen kan afwenden. Dat heeft hij woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Ik hoop dat het lukt, want er is geen alternatief meer, denk ik.”

“Optimisme is een morele verplichting”, zei Peeters, die tot vorig jaar deel uitmaakte van de federale regering maar nu in het Europees Parlement zetelt. “Ik ga ervan uit dat er gisteren op een positieve manier getracht is het project boven water te houden en dat dit vandaag ook lukt.”

Woensdag worden de preformateurs Conner Rousseau (sp.a) en Egbert Lachaert (Open Vld) opnieuw bij de koning verwacht, nadat hij maandag hun ontslag had geweigerd. De preformatie verkeert sinds afgelopen weekend in bijzonder woelig vaarwater.

“Ik hoop dat het lukt want, er is geen alternatief meer, denk ik”, lichtte Peeters op de radio toe. “Ik vrees dat vele formules zijn uitgedokterd en uitgeprobeerd en dat dit een formule is die nu moet gefinaliseerd worden, zo niet gaan verkiezingen zich manifesteren.”

Op de vraag of CD&V in een zogenaamde Vivaldi- of Avanti-coalitie de premier wil of zal leveren, wilde Peeters niet ingaan. “Dat moet u aan mijn voorzitter, Joachim Coens vragen”, klonk het.