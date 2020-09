Frank de Boer wordt de nieuwe bondscoach van Nederland

Frank de Boer gaat Ronald Koeman opvolgen als de bondscoach van Oranje. Voor De Boer ligt een contract klaar tot medio 2022, het EK volgende zomer wordt zijn eerste grote opdracht.

In de herfst van 2022 volgt dan het WK in Qatar, als de evaluatie van De Boer positief verloopt. De Nederlanders willen hun nieuwe bondscoach deze week presenteren. De oefeninterland tegen Mexico op 7 oktober wordt zo zijn eerste partij langs de zijlijn, gevolgd door de Nations League-duels tegen Bosnië-Herzogovina en Italië een week later.

Naast Frank de Boer had de Nederlandse voetbalbond ook Frank Rijkaard (die niet wilde terugkeren naar het voetbal) en Peter Bosz (die bij Bayer Leverkusen wou blijven) op het oog. De vorige bondscoach Ronald Koeman vertrok eind augustus naar FC Barcelona.