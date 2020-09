Opnieuw 200 grienden gestrand op zandbanken in Tasmanië

Voor de westkust van het Australische Tasmanië zijn nog eens 200 gestrande grienden aangetroffen. In totaal zijn ongeveer 470 grienden gestrand in Tasmanië. Volgens bioloog Kris Carlyon gaat het om het grootste aantal gestrande walvissen ooit in Tasmanië.

Deze tweede groep is aangetroffen op ongeveer 7 kilometer ten zuiden van de eerste groep in Macquari Harbour. Daar zijn maandag zowat 270 walvissen gestrand op drie locaties. Een derde was al overleden toen de reddingsoperatie werd opgestart. Op dinsdag konden reddingswerkers 25 dieren bevrijden op een zandbank.

Carlyon omschreef de situatie als “confronterend”. Volgens de bioloog is te horen hoe de walvissen elkaar in paniek toeroepen. Grienden zijn een sociale soort, die gevoelig zijn om massaal te stranden. Volgens de bioloog is de oorzaak daarvan vaak onbekend en kan het gaan om “simpele tegenslag”.