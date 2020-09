Dan start je eens in de basis: zestienjarige Est wordt al na 13 seconden gewisseld

Welgeteld 13 seconden duurde de wedstrijd voor Lauri Suup van Nomme Kalju FC tegen Tallinna FCI Levadia. Zonder verpinken ging de zestienjarige Est naar de kant toen de bal voor de eerste keer over de zijlijn ging.

In de hoogste klasse in Estland geldt de regel dat elke ploeg minstens twee spelers van eigen bodem in de basis moeten laten starten. Omwille van het coronavirus moest Nomme Kalju een pak basisspelers missen die in quarantaine vertoeven, dus losten ze de situatie met dit handigheidje op. Vladislav Khomutov, een Oekraïner, kwam in de plaats van de jonge Suup.

Bekijk de opmerkelijke beelden hier: