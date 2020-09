Tyfoon Dolphin op weg naar Japan: hevige regen en sterke wind

Een tyfoon is op weg naar het Japanse hoofdeiland en brengt zware regenval en gevaarlijke windsnelheden met zich mee.

De autoriteiten waarschuwden voor overstromingen, aardverschuivingen en rivieren die buiten hun oevers treden, in het oosten en noordoosten van Japan. Tyfoon Dolphin komt donderdag in de buurt van Tokio en de omgeving van de Japanse hoofdstad.

Het oog van de storm bevindt zich op ongeveer 230 kilometer ten westen van het eiland Hachijo, ten zuiden van Tokio. De storm verplaatst zich aan een snelheid van 20 kilometer per uur en brengt aanhoudende windsnelheden tot 108 kilometer per uur, met rukwinden tot 162 kilometer per uur, met zich mee.

Eerder deze maand kwamen nog drie mensen om het leven toen tyfoon Haishen het zuidelijke eiland Kyushu trof. Drie anderen zijn nog vermist. Er vielen ook meer dan 100 gewonden.