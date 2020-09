Aziatische rechtenhouders not amused door gewijzigde speeluren in de Premier League: miljoenenclaim dreigt

De Zuid-Koreaan Son Heung-min is een van de Aziatische blikvangers in de Premier League Foto: Pool via REUTERS

De Aziatische eigenaars van de uitzendrechten op de Premier League zijn niet tevreden met de gewijzigde aanvangsuren van de matchen. De Engelse competitie sleutelde aan de starturen om de Britse thuisfans tevreden te stellen. Er wordt nu voornamelijk in de avond gespeeld, niet naar de zin van de meest lucratieve tv-markt voor de Premier League die omwille van het tijdsverschil wezenloos achterblijft.

Omdat er minstens tot begin oktober nog geen toeschouwers worden toegelaten bij voetbalwedstrijden over het kanaal, deed de competitie een geste naar haar thuisfans door de wedstrijden in de avond in te plannen. Zo kan de Britse voetbalfan toch op televisie de wedstrijden volgen.

Mediabedrijven uit Hong Kong, Singapore, Thailand, Maleisië en India betalen jaarlijks zo’n 330 miljoen pond om wedstrijden van Kevin De Bruyne en co. te mogen uitzenden en liggen door het late aanvangsuur en bijhorende tijdsverschil in de clinch met hun commerciële partners.

De rechtenhouders uit Azië dreigen er dus mee om stappen te zetten - in de vorm van terugeisen van miljoenen - als deze maatregel ook in de rest van het seizoen verdergezet wordt. De Aziatische tv-markt is met voorsprong de meest winstgevende voor de Premier League en dus zetten de rechtenhouders de competitie onder druk.

Tot nu toe vonden slechts twee Premier League-duels plaats op het traditionele aanvangsuur, om 15u Londense tijd. Dit uur is primetime voor de Aziatische markt. De Premier League kwam haar overzeese mediapartners wel tegemoet met een extra wedstrijd op zondag rond lunchtijd.

Vertegenwoordigers van de clubs komen normaal volgende week samen om de opties voor een nieuw uitzendplan te bekijken. De speeldata vanaf 3 oktober liggen nog niet vast.