Lachaert en Rousseau worden om 18.30 uur bij de koning verwacht

Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) worden woensdagavond om 18.30 uur bij de koning verwacht. De formateurs boden maandag al hun ontslag aan, maar koning Filip weigerde.

Lachaert en Rousseau zetten woensdagmorgen hun bilaterale gesprekken voort. Om 10.30 uur zijn de groenen aan de beurt, maar in de entourage van de preformateurs is te horen dat er vandaag nog andere gesprekken plaatsvinden. “We doen wat nodig is.” Afhankelijk van het resultaat van de bilaterale vergaderingen kan later vandaag ook nog een plenaire bijeenkomst plaatsvinden, dus met alle zeven partijen samen rond de tafel.

Ze kregen van de koning tot vandaag om de regeringsonderhandelingen vlot te trekken. Of dat ook gelukt is, zal straks duidelijk worden.

LEES OOK. Socialisten en Open VLD doen het (even) alleen: eerst groot raamakkoord, daarna wachten op knieval van MR-voorzitter Bouchez