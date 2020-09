Spaarders verliezen geld, spaarboekje op 10 jaar tijd 13 procent kwijt

Als u tien jaar geleden 100 euro had staan op uw spaarboekje, dan is dat vandaag de dag nog maar 87 euro. Dat berekenden journalisten Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet voor hun boek “Investeren in de tweede helft van je leven”.

Het spaarboekje is op 10 jaar tijd, 13 procent kwijtgeraakt. Op 20 jaar tijd gaat het zelfs om 20 procent waardeverlies. Die verarming komt omdat de inflatie, de stijging van de levensduurte, meestal hoger lag dan de rente die gegeven wordt op het spaarboekje. Hiermee verliest de spaarder dus aan koopkracht. Door de coronacrisis zal dat ook de komende jaren het geval zijn, klinkt het. De Europese Centrale Bank maakte al bekend dat ze de rente nog jaren laag zou houden. Hiermee proberen ze mensen aan te sporen hun geld te gebruiken om de economie een boost te geven en niet op te potten op een spaarboekje.

Er zijn heel wat alternatieven om geld te investeren, maar die houden meer risico’s in. Het spaarboekje is in België dus met grote voorsprong de populairste manier om geld weg te zetten. Getuige het totale bedrag op alle Belgische spaarboekjes: dat is gestegen van 100 miljard euro in 2000 tot 300 miljard euro in 2020. Een verdrievoudiging, ondanks de extreem lage rente en ondanks het verlies in koopkracht.