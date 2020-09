23 vrouwen, 8 mannen en 9 kindjes. Allemaal hebben of hadden ze kanker, en toonden ze hun strijdlijf aan de Roeselaarse fotografe Amélie Soenen. Zij legde hun littekens – zichtbaar, onzichtbaar of afgedekt – zorgvuldig vast in het pakkende fotoboek (K)Anker.