Onverbiddelijke archiefbeelden ontmaskeren Alvaro Morata: “Dit was altijd al mijn droomclub”

Ai ai Alvaro. De kersverse spits van Juventus wordt eerstdaags voorgesteld bij zijn nieuwe club en we zijn nu al benieuwd naar zijn eerste woorden. Bijster origineel is de 27-jarige Spanjaard niet: nagenoeg bij elke nieuwe club geeft hij aan dat het “altijd al zijn droomclub was.” Dat blijkt uit een geniepig compilatiefilmpje.

De quotes van Morata bij zijn voorstelling op een rijtje:

2014: “Juventus is de club waar ik altijd wou zijn”

2016: “Mijn droom was altijd om succesvol te zijn bij Real Madrid”

2017: “Als kind waande ik mij al bij Chelsea”

2019: “Spelen voor Atlético is een kinderdroom”

💥💥LO MÁS VIRAL💥💥



2014: "La JUVE es donde quería estar".

2016: "Mi sueño es triunfar en el Real MADRID".

2017: "De pequeño me imaginaba en el CHELSEA".

2019: "El ATLETI es la auténtica felicidad desde la infancia".



🔜❓🤔



🗓️🎞️La HEMEROTECA RETRATA a Álvaro MORATA. pic.twitter.com/wDn5blKs1y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2020

Morata speelde als tiener even voor Atlético Madrid maar vervolledigde nadien zijn jeugdopleiding bij Getafe en rivaal Real Madrid. Hij voetbalde twee periodes voor de hoofdmacht van Real Madrid (2010-2014 en 2016-2017). Tussendoor was hij al aan de slag bij Juventus (2014-2016). In 2017 verkaste hij naar Chelsea. De ploeg uit Londen leende hem begin 2019 weer uit aan Atlético, dat hem nadien overnam. Nu tekent hij opnieuw in Turijn.