Doelman Wouter Biebauw vindt onderdak bij Beerschot

Wouter Biebauw (36) zet zijn carrière verder bij Beerschot. De doelman komt over van Roeselare, dat vorig week failliet verklaard werd. Bij Beerschot zal hij de rol van reservedoelman opnemen. Hij tekent voor twee jaar.

Keeperstrainer Patrick Nys ziet de gewezen kapitein van Roeselare graag komen. “Met Biebauw halen we niet alleen een goede maar ook een ervaren reservekeeper in huis. Met hem erbij zal het trainingsniveau verhogen. Daar worden alle keepers beter van, ook Mike Vanhamel. En de jonge Antoine Lejoly zal enorm veel leren met zo’n ervaren duo naast zich”, klinkt het op de website van de club.

Wouter Biebauw speelde onder meer voor KV Mechelen, KV Oostende en Roeselare. Bij die laatste club stond hij sinds 2016 onder de lat. “Ik hoop dat het goedkomt met Roeselare maar focus me nu op Beerschot”, laat Bieb zelf weten. “Dat ik bij zo’n club 2 jaar getekend heb, is mooi. Dit is sportief opnieuw een grote stap voorwaarts en ik bezie dit nog steeds als een uitdaging.”

